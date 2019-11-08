انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة أطباء الأسنان بعد اكتمال النصاب

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، اكتمال النصاب القانونى، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى لها، وحضور 250 عضو.

وقال الدكتور ياسر الجندى، النقيب العام لأطباء الأسنان، خلال كلمته، إن العمومية ستناقش العديد من القضايا المهنية، لصالح أعضاء النقابة، بالإضافة إلى التصديق على جدول أعمال الجمعية العمومية السابقة، وأجرى تصويت على إجراء تعديلات على القرارات ليصبح تمثيل الوكيل للنقابة بدلا من النقيب فى حيال غيابه، ووافقت العمومية على ذلك.

وأشار نقيب الأسنان إلى أن مخصصات مجلة النقابة يتم تحويله دون أى قرارات من المجلس أو العمومية لصالح بنود أخرى فى النقابة، بأثر رجعى، وهو ما يمثل مخالفة.

من ناحيته، قال الدكتور محمد بدوى الأمين العام للنقابة، إن الفائض قديم ومخصص لصالح مجلة النقابة، وقرار العمومية السابق كان تحويله لصندوق التكافل، وما نطالب به العمومية هو منحنا إتاحة لاستغلال الأموال الفائض بالنحو الأمثل بصندوق التكافل لخدمة الأعضاء.