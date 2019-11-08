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اليمن: مصرع عدد من عناصر الميليشيا الحوثية بمنطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:00 م
اليمن: مصرع عدد من عناصر الميليشيا الحوثية بمنطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة اليمن
أ ش أ

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أحبطت قوات الجيش اليمني، محاولة تسلل والتفاف نحو تباب (الصبة والمروى والروكية) بمنطقة الملاحيظ بمحافظة صعدة أسفرت عن قتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيا واستعادة كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

 


وأوضح رئيس المركز الاعلامى بمحور مران الرائد عبدالله المطحنى لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، اليوم الجمعة أن قوات الجيش اليمنى مسنودة بمروحيات ومقاتلات التحالف العربى كبدت مليشيا الحوثى الانقلابية خسائر فى الأرواح والعتاد، مؤكدا ان العمليات العسكرية للجيش لن تتوقف فى ظل الانقلاب على الشرعية.

 

 


اليمن

الحوثيين

الجيش اليمنى

أسلحة خفيفة

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