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إحالة أوراق طالب للمفتى بتهمة قتل سائق وسرقة سيارته بقنا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 01:57 م
إحالة أوراق طالب للمفتى بتهمة قتل سائق وسرقة سيارته بقنا محكمة - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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قضت محكمة نجع حمادى، برئاسة المستشار محمد رفاعى عبدالحافظ، وعضوية المستشار إسماعيل محمود الفران، والمستشار حسنى محمد مهاب، وأمانة سر محمد الكحلاوي، وأحمد صالح ابوسحلى، ومحمد وزيرى، وأبوالمعارف عبدالشافى، وأسامة الأمير، بإحالة أوراق طالب ثانوية عامة إلى فضيلة المفتى، بتهمة قتل سائق وسرقة سيارته بنجع حمادى، شمال قنا.

تعود أحداث القضية إلى مايو 2014 عندما أوهم مجهول طالبين فى الثانوية العامة وهم ' بدوي.د.أ.ف، طالب بثانوية بنين مقيم بأبوحزام، ومحمود.ر.ع، طالب ثانوي، مقيم بالنجاحية، مركز نجع حمادي، بأنه يمتلك امتحانات الثانوية العامة، وسوف يبعها لهم مقابل مبلغ مالي.

وسوس الشيطان للطالبين للتفكير فى سرقة أحد السيارات، فطلبا من سيد أبوالوفا محمود، سائق، بأن يذهب معهم ليحمل بسيارته جهاز عروسة قريبة لهم، وعند وصولهم لمدخل الشيخ أبوبكر بنجع حمادي، قاما المتهمان بضرب السائق بالعصا الشوم ثم خنقه بسلك كهربائي حتى فارق الحياة، ثم وضعا جثته فى برميل معدني وألقوه فى الترعة، وسرقا السيارة سويًا وقامو ببيعها لشخص يدعى 'شحاته.ح.ع' .

بعد العثور على الجثة وتكثيف التحريات تم القبض على الطالبين ومحاكمة 'بدري.د.أ' بإحالة أوراقه للمفتى وتأجيل محاكمة الطالب محمود.ر.ع' والشاري ' شحاته.ح.ع'  للنظر فى الحكم.

تم إحالة القضية برقم 10071 لعام 2015 جنايات نجع حمادى، والمقيدة برقم 173 لعام 2015 كلى قنا.


 


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