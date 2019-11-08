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القوباء.. عدوى جلدية تنتقل باللمس.. اعرف أعراضها

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:00 ص
القوباء.. عدوى جلدية تنتقل باللمس.. اعرف أعراضها مرض القوباء ـ ارشيفية
كتبت فاطمة خليل

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القوباء هو مرض جلدى شديد العدوى وهو أكثر شيوعا بين الأطفال، كما قد يصيب الأشخاص من أي عمر، وفقا لموقع Doctor 

ما هو القوباء؟

عادةً ما يكون السبب وراء الإصابة به هو بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، ولكن في كثير من الأحيان يمكن أن يكون سببه بكتيريا المكورات العقدية المقيحة.

اعراض القوباء

فترة الحضانة للقوباء تصل إلى 10 أيام من التعرض الأولي للبكتيريا، لذلك لن ترى الأعراض على الفور.

 يعتمد طول فترة الحضانة على نوع السلالة (العدوى بالمكورات العقدية تستغرق ما يقرب من يوم إلى ثلاثة أيام ، في حين أن عدوى المكورات العنقودية تعد أكثر من أربعة إلى عشرة أيام).
 
اعراض القوباء
اعراض القوباء
العلامات الأولى للقوباء هي ظهور بثور حاكة تصاب بالقرح قبل تكوين قشرة صفراء.
 
بثور حاكة تتطور لتصبح القيح والقروح الحمراء التي تنفجر وتزول بسرعة لبضعة أيام، قبل تشكيل قشرة صفراء / بنية اللون. 
 
ستلاحظ هذه البثور حول الأنف والفم أولاً ، قبل أن تنتشر بسرعة إلى أجزاء أخرى من الجسم.
 
في حين أن القوباء يمكن أن تشعر بالتهاب وحكة ، فإن الأشخاص الذين يعانون لا يميلون إلى الشعور بالضيق الشديد.
اسباب القوباء
اسباب القوباء
 
بسبب الطبيعة المعدية للقوباء، يمكن أن تنتشر العدوى بسرعة إلى أجزاء أخرى من الجسم ويمكن أن تنتشر بسهولة من شخص لآخر، عن طريق الاتصال المباشر مع الجلد المصاب.
لذلك من الضروري ألا يلمس المصابون أو يخدشوا تقرحاتهم أو بثورهم أو بقعهم القشرية - وهذا سيساعد أيضًا على تجنب التندب.
 

القوباء

مرض القوباء

اعراض القوباء

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