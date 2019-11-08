القوات التركية تقصف مواقع للوحدات الكردية شمالى سوريا

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أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن القوات التركية قصفت مواقع للوحدات الكردية بشمال سوريا.

وقال المرصد - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية الخميس إن القوات التركية المتمركزة شمالى حلب استهدفت قرية مرعناز التابعة لناحية شرا بمنطقة عفرين.

وأضاف المرصد أنه رصد اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين القوات الكردية من جهة والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور كفرخاشر جنوبى مدينة إعزاز فى ريف حلب الشمالى.