القوات التركية تقصف مواقع للوحدات الكردية شمالى سوريا

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن القوات التركية قصفت مواقع للوحدات الكردية بشمال سوريا.
وقال المرصد - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية الخميس إن القوات التركية المتمركزة شمالى حلب استهدفت قرية مرعناز التابعة لناحية شرا بمنطقة عفرين.
وأضاف المرصد أنه رصد اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين القوات الكردية من جهة والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على محور كفرخاشر جنوبى مدينة إعزاز فى ريف حلب الشمالى.
القوات التركية تقصف مواقع للوحدات الكردية شمالى سورياالجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:03 ص
العدوان التركى على سوريا
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن القوات التركية قصفت مواقع للوحدات الكردية بشمال سوريا.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
البنتاجون: إيرادات حقول النفط بشمال سوريا ستذهب لقوات سوريا الديمقراطيةالخميس، 07 نوفمبر 2019 07:28 م
منتدى صناع السلام والتنمية يعلن عن تشكيل بعثة دولية لشمال سورياالخميس، 07 نوفمبر 2019 02:58 م
منتدى صناع السلام والتنمية يعلن عن تشكيل بعثة حقوقية دولية لشمال سورياالأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:23 م
اعتقال زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادى فى شمال سورياالأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:45 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة