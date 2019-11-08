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القبض على 15 عاطلا لاتهامهم بترويج الحشيش والاستروكس بشبين القناطر وقليوب

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:44 م
القبض على 15 عاطلا لاتهامهم بترويج الحشيش والاستروكس بشبين القناطر وقليوب متهم - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الجمعة، القبض على 15 عاطلا تخصصوا في   ترويج الحشيش والاستروكس والهيروين  بقليوب ،وبنها  وشبين القناطر والخصوص ،تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية يفيد بقيام حملة أمنية بقيادة العميد وائل نبيل رئيس مكتب المخدرات أسفرت عن 15 عاطلا كونوا تشكيلات عصابية للاتجار بالمواد المخدرة المتنوعة واسفرت الحملة عن ضبط

وفي مدينة شبرا الخيمة تمكن العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي، من القبض على عصابتين لترويج الحشيش والهيروين، التشكيل الأول يضم كلا من "ا.ع.ع " 22 سنة و "ي.ح.ا " 21 سنة و"م.ا.ب" 28 سنة وبحوزتهم 300 جرام حشيش ومبلغ مالي، أما التشكيل الثاني فيضم كل من "خ.م.ا" 35 سنة و"ع.م.ا" 36 سنة وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 200 جرام ومبلغ مالي 260 جنيه.  

وفى مدينة الخصوص تمكن المقدم محمد شديد رئيس مباحث القسم، من ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في ترويج الاستروكس، الاول يضم كل من "ا.ح.ع " 39 سنة و"ع.ج.ع" 34 سنة وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالي 150 جرام ومبلغ مالي 200 جنيه والتشكيل الثاني كل من "م.و.م" 29 سنة و"ا.م.م" 28 سنة، والسابق اتهامه في 4 قضايا سرقة وسائل نقل وسرقة بالإكراه، وبحوزتهما كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالي 190 جرام ومبلغ مالي 300 جنيه بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم.

وفي بنها تمكن  مباحث قسم أول بنها من ضبط كل من "ر.م" 35 سنة و"ا.ن.ع" 24 سنة وبحوزتهما 100 جرام حشيش، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار

وفي شبين القناطر تمكن المقدم أيمن سليمان رئيس مباحث مركز شبين القناطر من ضبط كل من "م.ا.ا" 33 سنة و"ط.م" 33 سنة وبحوزتهما 200 جرام هيروين ومبلغ مالي 600 جنيه

وفي قليوب تمكن ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط كل من "ع.ا.ع " 27 سنة و"م.ع" 19 سنة و"ع.ا" 30 سنة و"و.ق" 38 سنة لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في ترويج الاستروكس والهيروين وفى أحد الأكمنة ألقي القبض عليهم.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق

 

 

 

 


محافظه القليوبيه

حشيش

استروكس

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