ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة والمواطنين بشبرا الخيمة

القليوبية - فريق المحافظات

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على مسجلان خطر لقيامها بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة والمواطنين بشبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمه أكدتها التحريات، مفادها قيام كل من :- سامح م ع 44 سنة، عاطل السابق اتهامه في عدد 19 قضية، مسجل شقى خطر سرقة بالإكراه ،وشحوت م ش 44 سنة،عاطل ،السابق اتهامه فى عدد 7 قضايا ،ومسجل شقى سرقة بالإكراه، بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بالطرق العامة بإسلوب المغافلة ،والتردد على دائرة القسم لممارسة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمان بأكمنه أعدت لذلك حال استقلالهما مركبة توك توك بدون لوحات معدنية قيادة الثانى ، وبحوزتهما عدد 2 هاتف محمول وبمواجهتهما، بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما من متحصلات السرقة

بتطوير مناقشة المتهمين عن نشاطهما الإجرامي أقرا بارتكابهما وقائع أخرى.

تم بإرشاد المتهمان ضبط الاتى، عدد 2 سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم وعدد 6 طلقة من ذات العيار، وعدد من الهواتف المحمولة المستولى عليها وتم بيعهما، واضافا قيامهما بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها على ملذاتهما.

جارى تحرير المحاضر اللازمة ، والعرض على النيابة العامة.