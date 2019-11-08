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القبض على تاجر عملة بحوزته 10 آلاف دولار بكمين الأميرية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:58 م
القبض على تاجر عملة بحوزته 10 آلاف دولار بكمين الأميرية عملات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على تاجر عملة بحوزته 10 آلاف دولار بكمين الأميرية، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن النقيب مروان مجدى الضابط بالإدارة العامة للأسلحة والذخائر، والمنتدب للعمل بالإدارة والمعين خدمة كمين الأميرية دائرة قسم شرطة الأميرية وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "عماد. ح. ع" 38 سنة، عامل، اثناء استقلاله السيارة  رقم د ج و 4278 ماركة ميتسوبيشى لانسر كحلى اللون "ملك أحد أصدقائه" وعُثر بحوزته على مبلغ مالى مبلغ مالى 10000 دولار أمريكى. 
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بحوزته بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003م، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
 
 

مباحث القاهرة

تاجر عملة

كمين الاميرية

السوق المصرفى

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