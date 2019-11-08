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الغرفة التجارية بالقليوبية: انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة مقارنة بالشهر الماضي

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 01:00 ص
الغرفة التجارية بالقليوبية: انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة مقارنة بالشهر الماضي خضروات وفاكهة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قال الدكتور أحمد السقا، سكرتير عام الغرفة التجارية بالقليوبية، إن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم ومواد البناء وغيرها لشهر نوفمبر الجاري مقارنة بالشهور السابقة، وفقا للجولات الميدانية التي تنظمها الغرفة بلجانها المختلفة بالأسواق الشعبية والحضرية.

وأشار "السقا" لـ "اليوم السابع"، إلى أن هناك تفاوتا طفيفا جدا في الأسعار لا يتخطى الجنيه الواحد من مدينة لأخرى وذلك حسب قرب وبعد حقول الإنتاج أو المصانع عن بلد المستهلك، وذلك بسبب تكلفة نقل المواد الغذائية إلى تلك المناطق، إلا أن هناك سيطرة كبيرة على الأسعار وانخفاض بكل السلع عن الشهور السابقة.

وأضاف أمين عام الغرفة التجارية بالقليوبية، أنه بلغ نسبة انخفاض الأسعار في الخضراوات والزيوت بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% عن الشهر الماضي، كما انخفضت أسعار اللحوم بنسبة 30%  مقارنة بالشهر السابق، لتتراوح أسعارها من 80 حتى 100 جنيه، كما انخفضت أسعار الدواجن بنسبة 10%، كما انخفضت أسعار الفواكه بنسبة من 10 إلى 20%، وانخفضت أسعار بعض منتجات الأدوات الكهربائية بنسبة 3%.

وأوضح، أنه شهدت بعض المواد استقرارًا في الأسعار مقارنة بالشهر الماضي، منها مستلزمات الدهان، ومواد البناء، والألبان بأنواعها، كما انخفضت أسعار الأخشاب بنسبة 3%، كما انخفضت أسعار حلويات المولد الشعبي بنسبة 10% عن العام الماضي.

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

الغرفة التجارية بالقليوبية

اسعار الخضراوات والفاكهة

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