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العراق: إجراءات أمنية مشددة قبيل إنطلاق مظاهرة حاشدة فى بغداد

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:27 ص
العراق: إجراءات أمنية مشددة قبيل إنطلاق مظاهرة حاشدة فى بغداد احتجاجات العراق
أ.ش.أ

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أعلنت السلطات العراقية، عن إتخاذ إجراءات أمنية مشددة قبيل إنطلاق مظاهرة حاشدة اليوم الجمعة، فى ساحة التحرير الواقعة في وسط العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى عراقى ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ إن هذه الإجراءات المشددة تأتي عقب الإعلان عن إنطلاق مظاهرة مليونية عقب صلاة الجمعة في مركز مدينة بغداد.

ونفى المصدر وجود أي احتكاكات أو مصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية في الطرق المؤدية إلى ساحة الخلاني وجسري الاحرار والشهداء بوسط العاصمة بغداد.

يذكر أن بغداد وعددا من المحافظات تشهد منذ عدة أيام تظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد، وتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين، إلا أن المطالب اتسعت لتشمل إقالة الحكومة وتشكيل حكومة طوارئ لحين إجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي.  


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