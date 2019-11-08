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الشرطة السعودية تقبض على مواطن دهس طفل بسيارة مسروقة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 07:19 ص
الشرطة السعودية تقبض على مواطن دهس طفل بسيارة مسروقة الشرطة السعودية
وكالات

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أوضح المتحدث الاعلامى بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أن مركز شرطة حصيدة التابع لشرطة محافظة القريات باشر يوم الثلاثاء بلاغاً عن تعرض مركبة للسرقة اأثناء توقفها عند أحد المحلات التجارية، وارتطامها عند تحركها من الموقع بطفل، يبلغ العاشرة من عمره، جرى إسعافه.

وأضاف أنه اتضح أن الإصابة طفيفه، وبمتابعة الجريمة تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائى من القبض على الجانى، مواطن بالعقد الثالث، وضبط المركبة المسروقة بحوزته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الجوف إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .


السعودية

الشرطة السعودية

الجوف

شرطة الجوف

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