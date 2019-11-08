الدكتورة رانيا المشاط تشييد بمشاركة غرفة المنشآت السياحية ببورصة لندن

كتبت آمال رسلان

أشادت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة، بمشاركة غرفة المنشآت السياحية، فى بورصة لندن السياحية WTM2019، التى عقدت خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر الجارى.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة السياحة لجناح الاتحاد المصرى للغرف السياحية بالمعرض، حيث شاركت غرفة المنشآت السياحية تحت مظلة الاتحاد بوفد ضم كل من عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، وشريف صادق عضو مجلس الإدارة، مقرر لجنة المعارض والمؤتمرات بالغرفة .

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة خلال جولتها التفقدية للجناح المصرى المشارك فى المعرض، دعمها ودعم وزارة السياحة على المشاركة الفعالة والبناءة للغرف السياحية فى المعارض والبورصات والملتقيات السياحية، وإبراز نشاطها وأيضا التطورات التى تشهدها القطاعات التابعة لكل غرفة عبر هذه المشاركة.

وأثنت وزيرة السياحة، على التعاون الوثيق بين الوزارة والغرف السياحية، وتأكيدها على مساندتهم فى سياسيتهم الرامية إلى تطور صناعة السياحة المصرية ومواكبة كافة الخدمات المقدمة للسائحين والرواد للمعابير الدولية، خاصة وأن الارتقاء بجودة الخدمات السياحية أصبحت أحد أهم معايير السبق السياحى على مستوى العالم.

من جانبه أشاد عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت السياحية، بالجهود التى تبذلها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والإنجازات الملموسة من تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة المصرى، والتى كانت من نتائجها تحقيق مصر لأرقام غير مسبوقة فى الإيرادات السياحية التى سجلت زيادة قدرت بنحو 28% لتصل إلى 12.6 مليار دولار فى العام المالى 2019 /2018 .

وقال عادل المصرى، فى بيان صحفى صادر عن الغرفة، إن الخطة التى وضعتها وزيرة السياحة من أجل الإصلاح الهيكلى لصناعة السياحة قد جاء بثماره، مشيراً بإشادة العديد من المؤسسات السياحية الدولية من بينها منظمة السياحة العالمية، بالتطور الذى تشهده صناعة السياحة خلال العاميين الماضيين، وكذلك حصول مصر على جائزة "الريادة الدولية فى السياحة" لهذا العام من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC ، تقديراً لجهودها فى تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

وأشار المصرى، إلى تحقيق مصر أيضاً الترتيب الرابع الأعلى نمواً فى الأداء عالمياً فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة، وكانت مصر الأفضل أداء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما يخص مؤشر الأمن والسلامة وذلك وفقا لتقرير منتدى الاقتصاد العالمى للتنافسية فى السفر والسياحة لعام 2019، وذلك نتيجة استقرار ولتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد فى زيادة السياحة بمعدل 5.16%، وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمى وهو 9.3 %.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، قد شارك فى الحفل الذى تم فيه إعلان فوز وزارة السياحة لأول مرة بجائزة" الريادة الدولية للمساهمة الفعالة فى صناعة السياحة عالميا" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2019 " World Travel" Market" ، وذلك تقديراً للجهود المبذولة من الوزارة خلال العامين الماضيين، مما كان له تأثيرا كبيرا على صناعة السياحة فى منطقة الشرق الأوسط وهى الجائزة التى استلمتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال رئاستها للوفد المصرى الرسمى المشارك فى بورصة لندن السياحية.