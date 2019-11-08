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الخارجية الروسية: قرار واشنطن بالانسحاب من اتفاقية المناخ "مؤسف للغاية"

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 04:38 م
الخارجية الروسية: قرار واشنطن بالانسحاب من اتفاقية المناخ "مؤسف للغاية" ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، اليوم الجمعة ، انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ، واصفة إياه بـ "القرار المؤسف للغاية". 


وذكرت زاخاروفا ، فى تصريحاتها التى أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية :"أن قرار الرئيس الأمريكى بالانسحاب من الاتفاقية مؤسف للغاية"، لافتة إلى أن رفض دولة مثل أمريكا، التى ينتج عنها حوالى 15٪ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، المشاركة فى اتفاقية دولية كاتفاقية باريس، من الممكن أن يحد بشكل كبير من إمكانات الجهود الدولية المشتركة الرامية إلى حماية الكوكب من الانبعاثات الناشئة عن النشاط البشري.


وأضافت:"نود أن نعرب عن أملنا فى ألا يسفر الانسحاب من الاتفاقية عن رفض الإدارة الأمريكية إتخاذ خطوات تتعلق بملف المناخ على مستوى الولايات المتحدة". 

 

 


ماريا زاخاروفا

روسيا

أمريكا

تغير المناخ

اتفاقية تغير المناخ

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