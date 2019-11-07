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لأول مرة.. إيطاليا تبدأ تدريس مادة تغير المناخ إلزاميا بالمدارس عام 2020

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:49 م
لأول مرة.. إيطاليا تبدأ تدريس مادة تغير المناخ إلزاميا بالمدارس عام 2020 وزير التعليم الإيطالى لورنزو فيورامونتى
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة التعليم بإيطاليا، اليوم ،بدء تدريس مادة تغير المناخ كمادة إلزامية بداية من عام 2020 لتوعية الأطفال بمخاطر تلك القضية وكيف يمكن للأشخاص أن يشاركوا فى الحد من التغير المناخى.

 
وقال وزير التعليم لورنزو فيورامونتي حسبما ذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية، "أريد أن أجعل نظام التعليم الإيطالي أول نظام تعليمي يضع البيئة والمجتمع في صميم كل ما نتعلمه في المدرسة."
 
يذكرأن، نشرت صحيفة نيويورك تايمز، تقريرًا كشفت فيه إمكانية أن يؤثر ارتفاع البحار على ثلاثة أضعاف عدد الأشخاص بحلول عام 2050، مما يهدد جميع المدن الساحلية الكبرى فى العالم.
 
فقد أظهر البحث الجديد أن حوالى 150 مليون شخص يعيشون الآن على أراضٍ ستكون تحت خط المد العالى بحلول منتصف القرن.
 
وأظهرت التقارير، أن أكثر من 20 مليون شخص فى فيتنام، أى ما يقرب من ربع السكان، سيعيشون على أراضٍ مغمورة، وفى تايلاند، يعيش الآن أكثر من 10% من المواطنين على أراض يُحتمل أن تغمرها المياه بحلول عام 2050.
 
 
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لورنزو فيورامونتى

إيطاليا

تغير المناخ

المدارس

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