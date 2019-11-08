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الحكومة تفند شائعات إلغاء صرف سلعتى الأرز والزيت من البطاقة التموينية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:11 ص
الحكومة تفند شائعات إلغاء صرف سلعتى الأرز والزيت من البطاقة التموينية وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتبت هند مختار

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نفت وزارة التموين ما تردد من أنباء بشأن اعتزام  إلغاء صرف سلعتى الأرز والزيت من البطاقات التموينية، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أى سلعة من البطاقات التموينية، مُوضحةً أنه يتم صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بشكلٍ شهرى منتظم، مُوضحةً أنها عملت على تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية (خاصةً السكر والزيت والأرز)، بكميات كبيرة وباحتياطى استراتيجى لمدة لا تقل عن3 أشهر لجميع المحافظات.
 
وأشارت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أن توفير الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية خاصةً (السكر والزيت والمكرونة والبقوليات)، وغيرها من السلع الأخرى، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، والقمح بالنسبة للمطاحن، لافتةً إلى توافر منتجات اللحوم والدواجن، بكافة منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعيتى فى كل المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مُخفضة.
 
 
 

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