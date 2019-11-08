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الحكومة: آثار مصر بمعرض المدن الغارقة بكاليفورنيا سليمة وآمنة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 10:32 ص
الحكومة: آثار مصر بمعرض المدن الغارقة بكاليفورنيا سليمة وآمنة أثار مصر الغارقة
كتبت هند مختار

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نفت وزارة الآثار ما تردد من أنباء بشأن تشوه الآثار المصرية بمعرض "المدن الغارقة عالم مصر الساحر" فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية إثر نشوب حريق فى محيطه، مُؤكدةً أن جميع المعروضات والقطع الأثرية بالمعرض سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع بها أى أضرار أو خسائر مادية على الإطلاق، مُوضحةً أن الحريق نشب فى إحدى مناطق ولاية كاليفورنيا، والتى تبعد تمامًا عن المحيط الكائن به المبنى الذى تُعرض به الآثار المصرية، مُشيرةً إلى حرصها على اتخاذ إجراءات الحماية ووسائل الحفاظ على الآثار وجميع المواقع الأثرية والتاريخية بمصر والمعارض الدولية.
 
وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن المعرض يضم نحو 293 قطعة أثرية، والتى تم الكشف عنها بواسطة "بعثة المعهد الأوروبى للآثار تحت الماء فى مدينتى "هيراكلون" و"كانوبيس" بالميناء الشرقى لمدينة الإسكندرية، وميناء أبى قير، مُشيرةً إلى أن المعرض يضُم تماثيل ضخمة للآلهة "إيزيس" و"سيرابيس" وتماثيل "لأبى الهول"، بالإضافة إلى بعض الحُلى والأدوات المنزلية.

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اثار مصر الغارقة

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كاليفورنيا

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