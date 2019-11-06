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التضامن تنقل سيدة مشردة إلى دار رعاية فى الإسكندرية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:48 م
التضامن تنقل سيدة مشردة إلى دار رعاية فى الإسكندرية نقل سيدة مشردة إلى دار رعاية بالإسكندرية
كتب مدحت وهبة

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تعامل فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي مع  شكوى وردت عبر مواقع التواصل الاجتماعى بوجود سيدة مشردة بالإسكندرية.

وفحص فريق التدخل السريع الشكوى وتبين أنها سيدة تدعى فاطمة وليس معاها أوراق الثبوتية وتم نقلها إلى دار الهدايا لرعاية المشردين.

جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعى لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، وقد نجح الفريق فى اتخاذ إجراءات فورية بالتنسيق مع مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التى تشرف على إدارة دور الرعاية  بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء، كما ساهم فى توفيق أوضاع بعض الدور لتتمكن من استقبال الحالات الواردة وتحتاج لتدخلات عاجلة  بالإضافة لتعامل الفريق مع حالات المشردين ونقلهم وايداعهم دور الرعاية الاجتماعية.

ويتلقى الفريق البلاغات الواردة من الخط الساخن للوزارة (16439) و (16528) أو من خلال الشكاوى المباشرة من المواطنين على تليفون الخاص بالفريق( 01095368111) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.



 


التضامن

نقل سيدة مشردة

دار رعاية بالإسكندرية

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