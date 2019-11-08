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الاتحاد الأوروبى: لم نؤيد توطين اللاجئين السوريين أو اندماجهم فى لبنان

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:27 م
الاتحاد الأوروبى: لم نؤيد توطين اللاجئين السوريين أو اندماجهم فى لبنان لاجئين
أ ش أ

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 قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى لبنان السفير رالف طراف، إن الاتحاد لم يؤيد مطلقا توطين اللاجئين السوريين أو اندماجهم فى لبنان، مشيرا إلى أن إقامة اللاجئين فى لبنان مؤقتة.


وأوضح سفير الاتحاد الأوروبى - فى تصريح مساء اليوم /الجمعة/ - أن أوروبا تريد توافر الظروف التى من شأنها أن تسمح للاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم.


وقال إن المناقشات التى أجراها فى وقت سابق من اليوم مع الرئيس اللبنانى ميشال عون، تناولت الوضعين السياسى والاقتصادى فى البلاد وضرورة إيجاد حلول مستدامة للتحديات الحالية التى يواجهها لبنان، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى جاهز ومستعد لتقديم الدعم.


وكانت رئاسة الجمهورية اللبنانية نقلت عن "عون" أنه أبلغ سفير الاتحاد الأوروبى استغراب لبنان صدور بيان عن لجنتى الشئون الخارجية والميزانية فى البرلمان الاوروبى الشهر الماضى تضمن الدعوة إلى ضرورة تأمين قدرة اللاجئين السوريين على الاندماج والتوظيف على المدى الطويل فى المجتمعات المضيفة لهم، خاصة وأن هذا الأمر يتناقض مع دعوة لبنان لإعادة اللاجئين إلى سوريا.


يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر اللبنانية والأممية تفيد بوجود قرابة مليون و300 ألف نازح سورى داخل الأراضى اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلى يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.


ويعانى لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر فى العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذى يقترب من 5 ملايين نسمة.


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سوريا

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تظاهرات لبنان

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