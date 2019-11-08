الإمارات رئيسا لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندى

وكالات

اختتمت رابطة الدول المطلة على المحيط الهندى اجتماعاتها، أمس الخميس، مع تولى دولة الإمارات رئاسة الرابطة للأعوام 2019-2021.

وقد عقد الوزراء وكبار المسؤولين من 22 دولة عضوا وتسعة شركاء حوار وثلاث منظمات مراقبة، على مدى ثلاثة أيام، اجتماعات رفيعة المستوى لدعم الأولويات الرئيسية للرابطة والمجالات التي ستركز عليها والتي تشمل السلامة والأمن البحريين، وتيسير التجارة والاستثمار، وإدارة مصايد الأسماك، وإدارة مخاطر الكوارث، والتعاون الأكاديمي والعلمي والتقني، والسياحة والتبادل الثقافى، والتمكين الاقتصادى للمرأة، والاقتصاد الأزرق.

وقد ترأست دولة الإمارات الرابطة تحت شعار "تعزيز مصير مشترك وطريق للرخاء في المحيط الهندي".