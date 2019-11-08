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الأرصاد: غدا طقس معتدل على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:53 ص
الأرصاد: غدا طقس معتدل على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 29 درجة الطقس غدا
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤيه فى الشبوره المائية الكثيفة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الامطار على مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقيه معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 ، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة.


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