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الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:00 ص
الأرصاد: اليوم طقس معتدل شمالاً.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة درجات الحرارة اليوم
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 29
شبين الكوم 20 28
طنطا 20 28
دمنهور 19 28
الإسكندرية 20 27
بلطيم 19 27
مطروح 14 26
السلوم 16 30
سيوة 15 30
بورسعيد 23 27
دمياط 22 27
الزقازيق 20 28
الإسماعيلية 19 29
السويس 18 28
العريش 19 27
رفح 19 27
رأس سدر 20 27
نخل 12 28
نويبع 22 29
طابا 19 27
كاترين 09 23
الطور 18 28
شرم الشيخ 23 30
الغردقة 21 30
مرسى علم 20 29
الفيوم 19 29
بني سويف 18 29
المنيا 18 29
أسيوط 14 29
سوهاج 15 30
قنا 15 30
الأقصر 17 31
أسوان 18 31
أبوسمبل 17 32
الوادى الجديد 13 30
شلاتين 21 29
أبو رماد 22 28
حلايب 23 27
رأس حدربة 23 27
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 25 36
المدينة 21 35
الرياض 20 34
المنامة 26 30
أبوظبى 23 33
الدوحة 24 31
الكويت 17 30
دمشق 13 25
بيروت 22 28
عمان 12 25
القدس 15 24
غزة 19 28
بغداد 13 29
مسقط 24 30
صنعاء 07 24
الخرطوم 23 38
طرابلس 14 23
تونس 11 22
الجزائر 12 16
الرباط 08 18
نواكشوط 20 29
 

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 22
أسطنبول 14 24
إسلام آباد 10 21
نيودلهى 17 26
جاكرتا 24 34
بكين 02 15
كوالالمبور 24 31
طوكيو 09 17
أثينا 14 23
روما 10 17
باريس 04 10
مدريد 02 13
برلين 06 10
لندن 02 08
مونتريال -07 02
موسكو 01 05
نيويورك -02 04
واشنطن -03 08

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