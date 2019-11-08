استدعاء مسئولين بمستشفى قصر العينى لسؤالهم عن سكب الزيت على مقاعد الانتظار

استدعت نيابة مصر القديمة الجزئية ، مسئولين بمستشفى قصر العينى لسؤالهم حول واقعة قيام فرد أمن بسكب زيت على مقاعد انتظار المرضى بالمستشفى لمنعهم من الانتظار.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه يعمل موظف الأمن الإدارى بقسم النساء والتوليد بالمستشفى، ويوم الواقعة شهد تزاحما كبيرا بين المواطنين بعضهم مرضى وبعضهم من الأهالي، وعندما طلب منهم الانصراف خاصة عقب دخول كثير منهم لتوقيع الكشف والزيارة، فرفضوا الانصراف ونشبت بينهم مشاجرة كبيرة.

وأشار، إلى أنه وجد جركن زيت سيارة موجود على الأرض كان شخص استخدمه وتركه وقام بسكبه على أماكن الانتظار لإجبارهم على الانصراف، ولكن هناك من قام بشكوته لمكتب الأمن وصمم على تحرير محضر، كما قام الكثير بتصوير المقاعد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المتهم أنه تصرف بناءً على تعليمات من رؤسائه بمنع الانتظار ومنع أي أحد من الجلوس؛ لذلك تستمع النيابة حاليًا لأقوال أحمد قناوي، مشرف الوردية وموظف آخر حول واقعة التعليمات بمنع الجلوس على مقاعد الاستراحة.