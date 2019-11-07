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لجنة من "الآثار" تعاين تمثالا سقط به 3 أشخاص فى مصر القديمة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 04:00 ص
لجنة من "الآثار" تعاين تمثالا سقط به 3 أشخاص فى مصر القديمة تمثال فرعونى - أرشيفية
كتب ــ سليم على

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طالبت نيابة مصر القديمة الجزئية، بتشكيل لجنة من وزارة الآثار لمعينة تمثال فرعونى ضبط بحوزة 3 أشخاص، تم ضبطهم قبل بيعه فى دائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

 وكشفت تحقيقات النيابة، اشتباه قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع كورنيش النيل، فى سيارة أثناء توقفها بجانب الطريق يستقلها 3 أشخاص ويقف بجوارهم آخر، وحال اقترابه منهم لفحصهم قام أحدهم بإشهار سلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية تجاه الضابط والقوات الموافقة له "دون إصابات" فى محاولة منهم للهرب، إلا أنه قام بمطاردتهم، وأثناء قيامه باستخلاص السلاح النارى من حائزه، تعدى عليه بالضرب باستخدام ذات السلاح محدثاً إصابته بجرح بمؤخرة الرأس وجرح قطعى باليد اليمنى، إلا أنه تمكن من استخلاص السلاح النارى منه، والسيطرة عليه.

وتمكنت القوة المرافقة من السيطرة على متهمين آخرين بينما فر الرابع هارباً، وتبين أن المتهمين المضبوطين هم"م. م.إ" 44 سنة مأمور ضرائب عامة بأسيوط، وضبط بحوزته السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الواقعة عبارة عن ( طبنجة ماركة حلوان عيار 9مم تحمل أرقام 971458 والمرخصة له برقم 1509/1 من قسم أول / أسيوط بقصد الدفاع " سارية حتى 31/12/2022م "، خزينتين بداخلهما عدد 17 طلقة من ذات العيار ) و"ع. ا. ا" 50 سنة محاسب باتحاد نقابة المهن الطبية بأسيوط ( مالك وقائد السيارة ) و"ع.ع.م" 44 شنة موظف بالتامين الصحى بأسيوط.

وعثر بحوزتهم على المضبوطات "تمثال فرعونى لشخص بقاعدة 25 × 40 سم بارتفاع 75 سم " يشتبه فى أثريته "، و27,500 جنيه مصرى , 186 ريالا سعوديا، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحضورهم لمقابلة المتهم الهارب / إيهاب (جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه)، لاستلام التمثال المضبوط بحوزتهم من الأخير لفحصه تمهيداً لشرائه، وأقر الأول بارتكاب الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

 

 


مباحث القاهرة

مصر القديمة

تمثال فرعونى

شراء اثار

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