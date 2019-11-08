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ازاى تكتشف أن طفلك عنده مشكلة فى النظر؟.. تعرف على أشهر الأعراض

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 05:00 م
ازاى تكتشف أن طفلك عنده مشكلة فى النظر؟.. تعرف على أشهر الأعراض
كتبت فاطمة خليل

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هناك بعض مشاكل الرؤية الشائعة عند الأطفال، والتى يسهل على الوالدين اكتشافها مثل: الحول أو قصر النظر، ومع ذلك، هناك مشاكل أخرى قد لا يلاحظها الأب والأم، لذا من المهم الانتباه إلى العديد من الأعراض التي يمكن أن تشير إلى وجود أمراض العين أو مشاكل في الرؤية عند الأطفال، وفقا لموقع step to health 

 

نقص النظر عند الاطفال
نقص النظر عند الاطفال

 

علامات تحذير تشير لمشاكل الرؤية عند الأطفال

العلامات الأولى لمشاكل الرؤية عند الأطفال قد تمر دون أن يتم ملاحظتها، ومع ذلك، فإنها قد تظهر مع الصداع وعدم وضوح الرؤية.
قد يظهر لطفلك علامات الإنذار المبكر، مثل عدم تحديد الأشخاص البعيدين بشكل صحيح ووضع الأشياء قريبة جدًا من وجهه. 
قد يفرك الطفل أيضًا فى عينيه، خاصةً عند إجهاده. 
الاطفال ونقص النظر
الاطفال ونقص النظر
في حالات أخرى، قد يميل الأطفال رؤوسهم إلى الخلف لإلقاء نظرة أفضل والشكوى من الصداع أو عدم وضوح الرؤية.
من المهم الحصول على فحص طبي كامل للعين من سن الرابعة ، لا سيما إذا كان هناك تاريخ عائلي لأمراض العيون.

أنواع مشاكل الرؤية

مشاكل الرؤية الأكثر شيوعًا عند الأطفال هي الأخطاء الانكسارية مثل: قصر النظر، طول النظر، والاستجماتيزم، الحول (كسل العين) وعمى الألوان (تغيير رؤية اللون).

 


النظر

نقص النظر

اعراض نقص النظر

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