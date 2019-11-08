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ارتفاع أعداد المصابين بنيران الاحتلال بمسيرات العودة بغزة إلى 38 فلسطينيا

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 08:00 م
ارتفاع أعداد المصابين بنيران الاحتلال بمسيرات العودة بغزة إلى 38 فلسطينيا غزة
أ ش أ

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أصيب 38 مواطنا فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلى خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.


وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 38 إصابة مختلفة منها 16 بالرصاص الحى من قبل قوات الاحتلال شرق قطاع غزة.

وتوافد الآلاف من المتظاهرين للمشاركة فى الجمعة الـ 82 لمسيرات العودة وكسر على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.


من ناحية أخرى، دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطينى إلى المشاركة الواسعة فى الجمعة القادمة فى الأسبوع الثالث والثمانين، والتى ستحمل عنوان جمعة "تجديد تفويض وكالة الغوث" فى مواجهة التهديدات والمؤامرات التى تدعو لتصفية وكالة الغوث وتغيير مهامها، ومن أجل تذكير العالم والمؤسسة الدولية بالقرار الأممى رقم 302 والذى يؤكد على ضرورة استمرار عمل الأونروا لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.


وأكدت الهيئة فى بيان لها فى ختام الجمعة الـ82 جمعة "مستمرون" :" أن مسيرات العودة متواصلة طالما ظل الاحتلال جاثماً على صدور الشعب الفلسطينى ويمعن قتلاً واعتقالاً وحصاراً وإبعاداً، داعية إلى توجيه كافة طاقات الشعب الفلسطينى فى جميع أماكن تواجده للانخراط فى هذه المسيرات".

وقالت " إن تهديدات قادة الاحتلال ضد القطاع ليست جديدة، وهى تندرج فى إطار محاولات الاحتلال المحمومة تركيع الشعب الفلسطينى فى غزة ومقاومته، واستثمارها فى إطار الصراعات من أجل تشكيل الحكومة. فعلى العدو أن يتحمل عواقب وتبعات استمرار عدوانه وحصاره على القطاع".


فلسطين

مسيرات

غزة

الاحتلال

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