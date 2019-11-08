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إطلاق سراح الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا.. صور

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:10 م
إطلاق سراح الرئيس البرازيلى السابق لولا دا سيلفا.. صور لولا دا سيلفا بعد الإفراج عنه
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أصدر القضاء البرازيلى، اليوم الجمعة، أمراً بضرورة إطلاق سراح الرئيس السابق لولا دا سيلفا، الذى يقضى حكماً بالسجن مدة 12 عاماً فى قضايا فساد تم تخفيضها لاحقاً إلى 8.

وأوضحت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن أمر المحكمة البرازيلية يطالب الشرطة الفيدرالية الامتثال "على وجه السرعة" للقرار الصادر.

ويأتى هذا الأمر بعد قرار المحكمة العليا فى البرازيل أمس بأنه لا يجوز سجن أى شخص إلا بعد استنفاد جميع الطعون المقدمة إلى المحاكم العليا.

وكان الرئيس البرازيلى السابق قد حكم عليه بالسجن 12 عاماً وشهرا واحدا بتهمة حصوله على رشوة لمساعدة شركة "أو آى اس" للإنشاءات فى الحصول على عقود مربحة من شركة النفط الوطنية بتروبراس، وذلك خلال فترته الرئاسية بين عامى (2003 و2010).

 

أحد المتظاهرين
أحد المتظاهرين

 

الرئيس البرازيلى السابق سيلفا بعد الإفراج عنه
الرئيس البرازيلى السابق سيلفا بعد الإفراج عنه

 

تظاهرات داعمة للرئيس سيلفا
تظاهرات داعمة للرئيس سيلفا

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

جانب من مؤيدى سيلفا
جانب من مؤيدى سيلفا

 

سيلفا بعد الإفراج عنه
سيلفا بعد الإفراج عنه

 

سيلفا بين أنصاره
سيلفا بين أنصاره

 

سيلفا
سيلفا

 

شعارات تحمل إسم سيلفا
شعارات تحمل إسم سيلفا

 

قوات الأمن فى البرازيل
قوات الأمن فى البرازيل

 

لولا دا سيلفا
لولا دا سيلفا

 

مظاهرات تدعم سيلفا فى البرازيل
مظاهرات تدعم سيلفا فى البرازيل

 


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