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إصابة عامل نظافة بطعنة نباش قمامة شرق الإسكندرية

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:38 ص
إصابة عامل نظافة بطعنة نباش قمامة شرق الإسكندرية نباش - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أصيب عامل نظافة بجرح بعد أن طعنه نباش قمامة فى منطقة سيدى بشر التابعة لقسم شرطة أول المنتزة، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.
 
تلقى قسم شرطة أول المنتزه، إخطارا من مستشفى شرق المدينة، يفيد وصول عامل نظافة يدعى "توفيق أحمد توفيق أبو الفتوح" 26 عاما، مقيم بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصابا بجرح طعنى.
 
وبسؤال المصاب تبين أنه أثناء قيامه بجمع القمامة من أحد الصناديق بشارع العيسوي بمنطقة سيدي بشر حاول أحد النباشين منعه من رفع القمامة حتى ينتهى من فرزها فرفض فقام الأخير بطعنه بسكين.
 
ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
 
 

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