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إصابة سيدة فى انهيار منزل بمدينة بنى سويف

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 09:05 م
إصابة سيدة فى انهيار منزل بمدينة بنى سويف انهيار منزل
بنى سويف هانى فتحى

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أصيبت سيدة، مساء اليوم ، فى حادث انهيار منزل مكون من طابقين من الطوب اللبن بدرب العيد بمنطقة الشيخ طعمه بمدينة بنى سويف، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

 انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ورجال الوحدة المحلية لمدينة بنى سويف إلى محل الواقعة لرفع الأنقاض، وتسيير حركة المرور ، وتم نقل المصابة إلى مستشفى بنى سويف العام، وتدعى "شيماء.ف.ح" 30 سنة، مصابة بكسر بالذراع الأيمن وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وحسب ما ذكر مصدر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف ، إن المنزل صادر بحقه قرار منشآت آيله للسقوط ولا يوجد به أحد من السكان وأن السيدة المصابة تصادف مرورها من أمام المنزل .


بنى سويف

مدينة بنى سويف

انهيار منزل ببنى سويف

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