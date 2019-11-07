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الرى: تنفيذ قرارين لإزالة تعديات على النيل فى محافظة الأقصر

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:27 م
الرى: تنفيذ قرارين لإزالة تعديات على النيل فى محافظة الأقصر تعديات على النيل
كتبت أسماء نصار

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نفذت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية النيل قرارين إزالة للتعديات المقامة فى محافظة قنا ليصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ يناير 2015 حوالى 49 ألف و 250 مخالفة.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.

وأوضح قطاع حماية النيل فى تقرير له، أنه تم تحرير 57 ألف و 22 مخالفات جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل إنطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.
 


حماية نهر النيل

وزارة الرى

التعديات على النيل

نهر النيل

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