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إخماد أخطر حريق غابات فى كاليفورنيا منذ بداية العام

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 11:22 ص
إخماد أخطر حريق غابات فى كاليفورنيا منذ بداية العام حرائق كاليفورنيا
رويترز

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أعلنت السلطات احتواء وإخماد أكبر وأخطر حريق غابات تشهده كاليفورنيا هذا العام بعد أسبوعين من اشتعاله حيث أتى على مساحة 310 كيلومترات مربعة من منطقة سونوما إضافة إلى إحراق عشرات المنازل.

وأتى حريق كينكيد وحده على ما يقرب من ثلث نحو 250 ألف فدان التهمتها الحرائق منذ يناير كانون الثاني والتي اشتعل بعضها خلال سلسلة من العواصف العاتية اجتاحت كاليفورنيا في الشهر الماضي.

وذكرت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا أن كينكيد دمر أو أتلف أكثر من 400 هيكل، وهو ما يمثل أيضا أكثر من نصف خسائر الممتلكات الناجمة عن جميع حرائق الغابات التي شهدتها الولاية في العام الحالي.

إلا أن موسم الحرائق الراهن في كاليفورنيا لا يقارن بسلسلة من حرائق الغابات وقعت في عامي 2017 و2018 وتعد الأشد تدميرا وفتكا في تاريخ الولاية.

وتسببت الحرائق في هذين العامين في سقوط ما يقرب من 150 قتيلا.

وأشارت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إلى سقوط ثلاثة قتلى فقط بسبب حرائق الغابات حتى الآن هذا العام.

لكن على الرغم من أن موسم الحرائق لا يزال ممتدا حتى ديسمبر كانون الأول فإن الخسائر الناتجة عنه وهي احتراق ربع مليون فدان تقل بكثير عن احتراق 1.2 مليون فدان في حرائق 2017 واحتراق 1.6 مليون فدان في 2018. وأسفرت حرائق العامين السابقين أيضا عن احتراق آلاف المنازل.


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