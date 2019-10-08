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امتى بتحسى بدقات قلب الجنين جواكى؟ .. شعور جميل ومبهج

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 12:00 م
امتى بتحسى بدقات قلب الجنين جواكى؟ .. شعور جميل ومبهج الحمل - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الحمل من أهم الفترات فى حياة أى امرأة، ومن المهم أن تكون الأم الحامل قادرة على التمييز بين علامات الجنين الصحي وغير الصحي، حيث أن بعض الأعراض إذا تركت دون علاج يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات شديدة وحتى الإجهاض، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض الحمل الصحى، وفقاً لموقع "تايمز أوف انديا".

5 علامات تدل على الحمل الصحى

الحمل الصحى
الحمل الصحى

حركة الجنين

يبدأ الطفل في الحركة بعد خمسة أشهرمن الحمل؛ حيث يستجيب الجنين البالغ من العمر 6 أشهر للصوت من خلال الحركة، بعد سبعة أشهر، يستجيب الجنين للمنبهات مثل الصوت والألم والضوء. وبحلول نهاية ثمانية أشهر، يبدأ الطفل في الركل بشكل متكرر. ولكن بحلول نهاية 9 أشهر، تصبح الحركة أقل لأن مساحة البطن تقل وحجم الجنين يكبر.

النمو الطبيعي للجنين

سيقوم الطبيب بإجراء الموجات فوق الصوتية لتتبع نمو صحة طفلك وتطوره، عمومًا، ينمو الجنين بمقدار 2 بوصة كل شهر، لذا ، بحلول الشهر السابع، يجب أن يكون طول طفلك 14 بوصة، وفي نهاية تسعة أشهر، يزن الجنين حوالي 3 كيلوجرامات ويكون طوله 18-20 بوصة.

ضربات قلب الجنين

يبدأ قلب الطفل بالعمل في الأسبوع الخامس من الحمل، وللتأكد من نبضات قلب طفلك، قد يقوم الطبيب بإجراء اختبارعدم الإجهاد، حيث يراقب هذا الاختبار معدل ضربات القلب للطفل، ويبلغ المعدل الصحى لنبضات قلب الجنين بين 110 إلى 160 في الدقيقة.

الحمل الصحى 1
الحمل الصحى 

 موضع الطفل في وقت ما قبل المخاض

خلال تسعة أشهر، تصبح الحركة فى أقل مستوياتها بسبب ضيق مساحة الرحم مع كبر الجنين، والموضع الطبيعى للجنين، بأن تكون رأس الطفل نحو قناة الولادة.

 زيادة الوزن أثناء الحمل

عادةً ما تكتسب الأمهات حوالي 12-15 كيلوجرام عند الحمل، لذا يمكنك التحقق من وزنك بانتظام وتحدثى مع طبيبك إذا كان هناك تغيير كبير، كما يجب أن ينمو حجم البطن أيضًا مع مرور الأشهر.

 


اعراض الحمل

اعراض الحمل الصحى

علامات الحمل

حركة الجنين

علامات تدل على الحمل الصحى

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