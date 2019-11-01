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أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 1-11-2019

الجمعة، 01 نوفمبر 2019 03:17 م
أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 1-11-2019 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 1-11-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.7503 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

يورو (EUR)   

1 يورو = 4.1836 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2390 يورو

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.8616 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.2057 جنيه استرلينى

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.8482 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.3511 دولار كندى

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.5884 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.3863 دولار أسترالى
 

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 28.7902 ين يابانى
 

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