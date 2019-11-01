أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 1-11-2019

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 1-11-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى = 3.7503 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
يورو (EUR)
1 يورو = 4.1836 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2390 يورو
جنيه استرلينى (GBP)
1 جنيه استرلينى = 4.8616 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2057 جنيه استرلينى
دولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.8482 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3511 دولار كندى
دولار أسترالى (AUD)
1 دولار أسترالى = 2.5884 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3863 دولار أسترالى
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 28.7902 ين يابانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة