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أسعار الخضروات اليوم الجمعة 8-11-2019 بسوق العبور

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:27 م
أسعار الخضروات اليوم الجمعة 8-11-2019 بسوق العبور سوق خضار
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 8-11-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.
 
وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3–5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 3 – 5.5 جنيه، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3.75-6.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2.75 – 4.5 جنيه للكيلو.
 
وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 6 - 8 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.75 إلى 3.75 جنيه، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر البامية 20 جنيها، والليمون البلدى من 7 - 11 جنيها.
 

اسعار الخضروات

اسعار الخضار

سعر الطماطم

سعر البطاطس

سوق العبور

سعر الليمون

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