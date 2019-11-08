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أدنوك تحدد عروض النفتا للنصف الأول من 2020 بارتفاع 81-108%

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 02:28 م
أدنوك تحدد عروض النفتا للنصف الأول من 2020 بارتفاع 81-108% حقل بترول - أرشيفية
سنغافورة – رويترز

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قالت مصادر بالقطاع اليوم الجمعة إن شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) حددت عروضها للنفتا للنصف الأول من 2020 عند علاوة تتراوح بين 25 إلى 29 دولارا للطن فوق المعادلة السعرية الخاصة بها على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب)، بما يشير إلى ارتفاع لا يقل عن 80% مقارنة مع أسعار عقود 2019.
 
وحددت أدنوك عروض النفتا البرافينية للتحميل فى الفترة من يناير إلى يونيو من العام القادم عند علاوة 29 دولارا، تليها درجة منخفضة الكبريت من مصفاة الرويس شرق التابعة لها عند 28 دولارا، ودرجة منخفضة الكبريت من مصفاة الرويس غرب التابعة لها عند 25 دولارا ونفتا مفصولة عند 27 دولارا للطن.
 
وقالت المصادر إن أمام المشترين حتى أوائل الأسبوع القادم لاتخاذ قرار، وفى المعتاد، يقدم المشترون عروضا مقابلة تقوم أدنوك بالنظر فيها.
 
وترتفع العروض الحالية بشكل كبير مقارنة مع علاوات الشراء فى 2019 ونفذت أدنوك عقودا بتسوية عند علاوات تتراوح بين 12 و16 دولارا فى الوقت الذى شحت فيه الإمدادات فى الآونة الأخيرة.
 
وتسبب هجوم بطائرات مسيرة على منشأتى نفط فى السعودية فى 14 سبتمبر فى شراء أرامكو السعودية للنفتا من أوروبا والهند لسد فجزة فى الإمدادات.
 
وشحت الإمدادات أكثر بسبب أعمال صيانة لمصافى وطلب قوي.
 
لكن العوامل الأساسية بدأت تضعف فى السنوات القليلة الماضية إذ‭ ‬ يعزف المشترون عن لقيم النفتا المرتفع الثمن فى ضوء هوامش ضعيفة للبتروكيماويات.‬
 

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