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أبوظبى تعلن عن إدراج خام مربان بالبورصة وزيادة احتياطيات النفط والغاز

الإثنين، 04 نوفمبر 2019 01:00 م
أبوظبى تعلن عن إدراج خام مربان بالبورصة وزيادة احتياطيات النفط والغاز محمد بن زايد يرأس المجلس الأعلى للبترول بأبوظبي
رويترز

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قال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في تغريدة علي موقع تويتر، إن المجلس الأعلى للبترول بأبوظبي وافق على إدراج خام مربان الذي تنتجه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في البورصة.

وأضاف أن المجلس أعلن عن "اكتشافات جديدة في احتياطيات النفط والغاز .. كما أطلقنا آلية تسعير جديدة لخام مربان أبوظبي في خطوة استراتيجية تعزز دور الإمارات في قطاع النفط العالمي عن طريق تداول العقود المستقبلية لهذا الخام في السوق".


أدنوك

الشيخ محمد بن زايد

شركة بترول أبوظبي الوطنية

النفط

الغاز

رويترز

محمد بن زايد

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