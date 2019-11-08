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أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

الجمعة، 08 نوفمبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق حلاوة المولد
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين:

 

الكنيسة تعلن تجميد العمل فى مسلسل بابا العرب لعدم توافر التمويل

 

وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى اليونان

 

إكسترا نيوز: أردوغان يشن حملات لإغلاق جميع الحسابات المعارضة له

 

الطب الشرعى: تشريح جثمان هيثم زكى استغرق ساعة ونصف لبيان أسباب الوفاة

 

قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة مجتمعات عمرانية ببورسعيد والدقهلية

 

الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

 

رويترز: هبوط جديد لليرة التركية أمام الدولار وتحتل المركز الثانى كأضعف العملات

 

التضامن: انتظام صرف معاشات نوفمبر المحولة على بنك ناصر ومكاتب البريد

 

السيسى: علاقة مصر والبحرين تمثل نموذجا للتعاون الاستراتيجى بين الأشقاء العرب

 

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

 

الشرطة توزع حلوى المولد النبوى على المرضى وتلاميذ المدارس وذوى الإعاقة..صور

 

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

 

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

 

الرئيس السيسى: عندى إرادة لا تلين ومن حديد فى مجابهة الإرهابيين

 

وزير الأوقاف: نحتاج ثورة على المتاجرة بالدين لجماعات التطرف والإرهاب

 

دير مارمينا يصدر "صفحات كتابية" و "لآلئ للحياة" كتابين للبابا تواضروس

 

وزير الزراعة فى معرض دولى بالجزائر: ننتج 1.8 مليون طن من الثروة السمكية

 

بعد إعلان السياحة ارتفاعها 38%..8 معلومات عن السياحة اليابانية وخطة مصر لزيادتها

 

الصحة: علاج الأشقاء الأفارقة من فيرس سى مجانا وانطلاق مبادرة فى أريتريا وأوغندا قريبا

 

بوابة التوظيف بالتعليم تعلن وقف تسجيل البيانات اليوم لوجود تحديثات تقنية

 

مركز التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار يومى الجمعة والسبت على حلايب وشلاتين


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