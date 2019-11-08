أخبار × 24 ساعة.. الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وفيما يلى أبرز العناوين:

الكنيسة تعلن تجميد العمل فى مسلسل بابا العرب لعدم توافر التمويل

وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية إلى اليونان

إكسترا نيوز: أردوغان يشن حملات لإغلاق جميع الحسابات المعارضة له

الطب الشرعى: تشريح جثمان هيثم زكى استغرق ساعة ونصف لبيان أسباب الوفاة

قرارات جمهورية بتخصيص أراض لإقامة مجتمعات عمرانية ببورسعيد والدقهلية

الصحة تحذر من حلوى مولد النبوى مغشوشة بالأسواق

رويترز: هبوط جديد لليرة التركية أمام الدولار وتحتل المركز الثانى كأضعف العملات

التضامن: انتظام صرف معاشات نوفمبر المحولة على بنك ناصر ومكاتب البريد

السيسى: علاقة مصر والبحرين تمثل نموذجا للتعاون الاستراتيجى بين الأشقاء العرب

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الشرطة توزع حلوى المولد النبوى على المرضى وتلاميذ المدارس وذوى الإعاقة..صور

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

الرئيس السيسى: عندى إرادة لا تلين ومن حديد فى مجابهة الإرهابيين

وزير الأوقاف: نحتاج ثورة على المتاجرة بالدين لجماعات التطرف والإرهاب

دير مارمينا يصدر "صفحات كتابية" و "لآلئ للحياة" كتابين للبابا تواضروس

وزير الزراعة فى معرض دولى بالجزائر: ننتج 1.8 مليون طن من الثروة السمكية

بعد إعلان السياحة ارتفاعها 38%..8 معلومات عن السياحة اليابانية وخطة مصر لزيادتها

الصحة: علاج الأشقاء الأفارقة من فيرس سى مجانا وانطلاق مبادرة فى أريتريا وأوغندا قريبا

بوابة التوظيف بالتعليم تعلن وقف تسجيل البيانات اليوم لوجود تحديثات تقنية

مركز التنبؤ بالفيضان: سقوط أمطار يومى الجمعة والسبت على حلايب وشلاتين