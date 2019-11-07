سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 05:08 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

6 لجان بيطرية تختتم أعمالها بعد فحص الماشية بالمجان فى أسيوط

الخميس، 07 نوفمبر 2019 03:27 م
6 لجان بيطرية تختتم أعمالها بعد فحص الماشية بالمجان فى أسيوط وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت وزارة الزراعة ، ممثلة فى معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، بالاشتراك مع  لجان  معهد بحوث صحة الحيوان، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، والهيئة العامة للطب البيطرى ومديرية طب بيطرى أسيوط وصندوق التأمين على الماشية، القافلة البيطرية العلاجية التى بدأتها من 2 من الشهر الجارى حتى اليوم بالمجان بمحافظة أسيوط، الممولة من برنامج التنمية الزراعية.

وبدأت قافلة علاجية لمعهد بحوث التناسليات بمحافظة أسيوط شملت نشاط القافلة فحص تناسلى وسونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وتحصينات غير سيادية وفحص للأمراض الوبائية والمعدية وفحص معملى للعينات الممثلة لكافة المشاكل الحقلية وعمل ندوة إرشادية لصغار المربين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج، وعمل دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالمديرية وعمل ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين.

 وأكد تقرير لوزارة الزراعة، أن مديرية الطب البيطرى بأسيوط نفذت القافلة العلاجية، فى عدة مراكز، الغنايم قرية الشايعة ، مركز القوصية قرية بنى زيد بوق، مركز ساحل سليم قرية الشامية، مركز أسيوط  قرية الزاوية، مركز ديروط قرية بانوب المحمودية.


قوافل بيطرية

قوافل علاجية

الخدمات البيطرية

التامين على الماشية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الزراعة: إجراءات احترازية لمرض حمى الوادى المتصدع.. وخلو المنطقة من الفيروس

الخميس، 07 نوفمبر 2019 10:32 ص

الزراعة: حملات على صوب الخضر المرخصة لمواجهة التغير المناخى.. اعرف التفاصيل

الخميس، 07 نوفمبر 2019 07:00 ص

إجراءات جديدة لمواجهة أنفلونزا الطيور بسبب المناخ المتغير × 6 محاور

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:30 ص

"الزراعة" تواجه الجلد العقدى للماشية ببرامج مكثفة لمقاومة الحشرات والناموس الناقل للمرض.. وتشكيل لجان تقصى وحظر دخول المواشى للأسواق دون بطاقة تحصين.. والعزل والتوعية والعلاج أبرز الإجراءات الوقائية

الخميس، 07 نوفمبر 2019 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

س و ج.. كيف يتعامل حسام البدرى مع الغيابات قبل مباراتىّ كينيا وجزر القمر؟

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

الزراعة: إصدرا تراخيص 11541 مزرعة إنتاج حيوانى.. اعرف التفاصيل

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

مصر تنتصر فى معركة البث على نظام تميم.. الكاف يعلن لـ"اليوم السابع" فسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية.. معاذ حجى: القرار جاء تنفيذاً للعدالة المصرية.. ويشكر الرئيس السيسى على استضافة أمم أفريقيا تحت 23عاماً

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة