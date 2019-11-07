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خلال عام2018-2019..

1.218 مليون طن حجم إنتاج البوتاجاز عام 2019 بمتوسط 3337 يوميا

الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:17 ص
1.218 مليون طن حجم إنتاج البوتاجاز عام 2019 بمتوسط 3337 يوميا ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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كشفت تقارير صادرة عن قطاع البترول، عن أن حجم إنتاج البوتاجاز بلغ 1.218 مليون طن خلال العام المالي 2018-2019 بمتوسط إنتاج يومي حوالي 3337 طنا.

 

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وأشارت التقارير، إلى أن إجمالي حجم إنتاج البروبان بلغ 561.2 ألف طن بإجمالى 1538 طنا كما بلغ إجمالي حجم إنتاج الخليط إيثان/ بروبان 1261.9 ألف طن بمتوسط إنتاج يومي بلغ 3457 طنًا.

 

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وأضافت التقارير إلى إجمالي حجم إنتاج المتكثفات خلال العام 2018-2019  حيث بلغت 31.78 مليون برميل بمتوسط يومي 78.08 ألف برميل.

 

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يذكر أن إجمالي الغاز المنتج من الحقول بلغ 2.51 تريليون قدم مكعب، والغاز المباع حوالي 2.33 تريليون قدم مكعب بمتوسط 6391.5 مليون قدم مكعب غاز/يوم.

 

 


إنتاج البوتاجاز

نتاج الخليط إيثان بروبان

إنتاج المتكثفات

انتاج الغاز

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