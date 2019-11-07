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الولايات المتحدة تتهم إيران بغياب الضمانات الجادة للحد من الانتشار النووى

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:52 م
الولايات المتحدة تتهم إيران بغياب الضمانات الجادة للحد من الانتشار النووى جاكى ولكوت سفيرة الولايات المتحدة لدى وكالة الطاقة الذرية
أ ش أ

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أكدت جاكى ولكوت سفيرة الولايات المتحدة لدى وكالة الطاقة الذرية، أن اجتماع مجلس محافظى الوكالة، اليوم الخميس، بحث الضمانات الإيرانية للحد من الانتشار النووى، لافتة إلى أن إيران لم تقدم أى مؤشرات على تعاون جاد وما زالت تراوغ فى أمور التفتيش.
 
وقالت ولكوت، فى تصريحات للصحفيين اليوم، عقب انتهاء اجتماع مجلس المحافظين، إن مفتشة وكالة الطاقة الذرية التى تم احتجازها فى إيران بخير وأن هذا الحادث يزيد من صعوبة المفاوضات ويعمق أزمة فقدان الثقة بين إيران والمجتمع الدولى.
 
وشددت، على استمرار الضغوط الدولية على النظام الإيرانى من أجل التجاوب مع مقررات وكالة الطاقة الذرية وتفعيل الضمانات الخاصة بالحد من الانتشار النووى.
 

امريكا

الطاقه الذريه

ايران

الانتشار النووى

وكاله الطاقه الذريه

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