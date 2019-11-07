وفد من "التأمين الصحى" يتفقد مستشفيات الهيئة بالغربية لمتابعة أعمال التطوير

قام فريق من هيئة التأمين الصحي، برئاسة الدكتور علي محروس مدير الإدارة المركزية للتخطيط والمشروعات، بتفقد مستشفيات التأمين الصحي فرع محافظة الغربية، رافقه الدكتور رائف يوسف مدير عام الفرع بالغربية والدكتور وليد جمال مدير الشئون الطبية والدكتور محمود شلبي مدير المكتب الفني والدكتور حلمي أغا مسئول المستشفيات بالفرع.
وقام الوفد بالمرور على مستشفى المجمع الطبي بطنطا ومتابعة المستجدات في عمليات التطوير وأكدت الدكتورة علا البنهاوي مديرة المستشفى أن فريق العمل بالمستشفى يعمل على قدم وساق للانتهاء من عمليات التطوير في الوقت المحدد، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى بدون تقصير.
كما تفقد وفد هيئة التأمين الصحي عيادة علي بن أبي طالب وتم الاجتماع بمدير المنطقة الأولى الدكتور زكي سلطان ومدير العيادة الدكتور مينا عوني لبحث بعض الأمور المتعلقة بخطة سير العمل مرورا بالمركز الاستشاري للعلاج الطبيعي وطرق تنظيم العمل وتقديم الخدمة، كما تم المرور على عيادة خالدبن الوليد بحضور الدكتورة هبة الزيات مديرة العيادة ومتابعة آخر التطورات في عملية التطوير العيادة، وقام المهندس أيمن الصفتي والمهندس مينا مدحت مدير المشروعات بالفرع بعرض ما تم من تطوير وما تم الوصول إليه حتى الآن داخل الوحدات .
وفد من هيئة التأمين الصحى المستشفيات
وفد من هيئة التأمين الصحى المستشفيات
وفد من هيئة التأمين الصحى المستشفيات
وفد من هيئة التأمين الصحى المستشفيات
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