وفد من "التأمين الصحى" يتفقد مستشفيات الهيئة بالغربية لمتابعة أعمال التطوير

وقام الوفد بالمرور على مستشفى المجمع الطبي بطنطا ومتابعة المستجدات في عمليات التطوير وأكدت الدكتورة علا البنهاوي مديرة المستشفى أن فريق العمل بالمستشفى يعمل على قدم وساق للانتهاء من عمليات التطوير في الوقت المحدد، وتقديم الخدمات الطبية للمرضى بالمستشفى بدون تقصير.

كما تفقد وفد هيئة التأمين الصحي عيادة علي بن أبي طالب وتم الاجتماع بمدير المنطقة الأولى الدكتور زكي سلطان ومدير العيادة الدكتور مينا عوني لبحث بعض الأمور المتعلقة بخطة سير العمل مرورا بالمركز الاستشاري للعلاج الطبيعي وطرق تنظيم العمل وتقديم الخدمة، كما تم المرور على عيادة خالدبن الوليد بحضور الدكتورة هبة الزيات مديرة العيادة ومتابعة آخر التطورات في عملية التطوير العيادة، وقام المهندس أيمن الصفتي والمهندس مينا مدحت مدير المشروعات بالفرع بعرض ما تم من تطوير وما تم الوصول إليه حتى الآن داخل الوحدات .



وفد من هيئة التأمين الصحى المستشفيات



وفد من هيئة التأمين الصحى المستشفيات



وفد من هيئة التأمين الصحى المستشفيات