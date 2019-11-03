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"التأمين الصحى" بسوهاج: تشغيل أول جهاز لقسطرة القلب بالصعيد.. الأسبوع المقبل

الأحد، 03 نوفمبر 2019 04:00 ص
"التأمين الصحى" بسوهاج: تشغيل أول جهاز لقسطرة القلب بالصعيد.. الأسبوع المقبل وحدة عمليات قسطرة القلب
سوهاج – عمرو خلف

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قال الدكتور محمد عبد الخالق مدير فرع هيئة التأمين الصحى بسوهاج، إنه سيتم تشغيل أول جهاز لقسطرة القلب بمستشفى الهلال للتامين الصحى خلال الأسبوع القادم، حيث تم الانتهاء من تركيب الجهاز، وسيبدأ التشغيل التجريبي للجهاز يوم  10 نوفمبر الشهر الجارى.

وأضاف مدير عام فرع التامين الصحى بسوهاج  فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الجهاز هو الأول على مستوى الصعيد في مستشفيات التأمين الصحى، ويخدم عدد كبير من المرضى بجميع محافظات جنوب الصعيد، مشيرا إلى أن مستشفى الهلال للتأمين الصحى تخدم أكثر من 2 مليون مشترك على مستوى المحافظة .

 

 


سوهاج

التامين الصحى

قسطرة القلب

مستشفى الهلال

الصحة

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