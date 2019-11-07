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وزير الدفاع الأمريكى يقوم بجولة آسيوية اعتبارا من 13 نوفمبر تشمل 4 دول

الخميس، 07 نوفمبر 2019 08:24 م
وزير الدفاع الأمريكى يقوم بجولة آسيوية اعتبارا من 13 نوفمبر تشمل 4 دول مارك إسبر
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن الوزير مارك إسبر سيبدأ جولة آسيوية اعتبارا من 13 نوفمبر الجارى تشمل كلا من كوريا الجنوبية وتايلاند والفلبين وفيتنام.

 

وأضافت الوزارة أن إسبر سيحضر فى كوريا الجنوبية الاجتماع الاستشارى الأمنى ​​الـ 51 الأمريكى ـ الكورى الجنوبى ، حيث سيلتقى بنظيره وكبار المسؤولين لمناقشة التحالف وإعادة تأكيد التزام واشنطن بتعزيز التعاون الدفاعى لمعالجة القضايا ذات الأهمية المشتركة فيما يخص أمن واستقرار شبه الكورية ومنطقة المحيط الهادئ الهندية.

 


ومن المقرر أن يشارك إسبر فى تايلاند فى اجتماع وزراء دفاع الآسيان بهدف التعاون بين مؤسسات الدفاع فى الدول المشاركة ومناقشة كبار القادة حول قضايا الدفاع الإقليمى ، كما سيلتقى فى الفلبين بنظيره الفلبينى لتعزيز الأمنى ​​الإقليمى وسيقوم بوضع إكليل من الزهور فى العاصمة الفلبينية مانيلا على أرواح الجنود الأمريكيين الذين سقطوا فى أداء واجباتهم العسكرية هناك ، وفى فيتنام ، سيلتقى الوزير الأمريكى بنظيره وبالقادة الرئيسيين الآخرين لمناقشة البيئة الأمنية الإقليمية وسبل تعزيز العلاقة الدفاعية .

 


مارك إسبر

أمريكا

كوريا الجنوبية

أسيا

المحيط الهادئ

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