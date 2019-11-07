سوبر كورة
Ads
الخميس، 07 نوفمبر 2019 12:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى: تطوير الفهم والفكر الدينى ليس معناه تغيير الثوابت

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:58 ص
الرئيس السيسى: تطوير الفهم والفكر الدينى ليس معناه تغيير الثوابت الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - محسن البديوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لقاءنا اليوم فى ذكرى المولد النبوى الشريف، فرصة طيبة للحديث عن الهموم والآمال والتطلعات والتحديات التى تقابلنا، والتى أيضا نسعى دائما إلى مواجهتها والتغلب عليها".

وأضاف الرئيس خلال كلمته فى ذكرى المولد النبوى الشريف: "الكلام اللى قالوا النبى صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة كلام استراتيجيات عناوين تتحول لسياسيات وعادات وتقاليد.. تطوير فهمنا وفكرنا لديننا مش هنغير الثوابت أبدا لكن فيه كلام كتير بيتغير.. يا ترى الدين بيقول إيه فى الكذب الذى نراه .. مواقع التواصل الاجتماعى بتنقل من غير ما نحس، كل يوم بنكذب على مواقع التواصل ومش بتكلم على الإرهاب خالص والإرهاب والحقيقة إن الإرهاب والتدمير والخراب اللى عمله أغلب ضحاياه من المسلمين ومش هينتهى إلا لما يكون عندنا قناعة سواء أهل الدين والسياسة والإعلام والأسر وكل إنسان عنده أسرة صغيرة إزاى هيغرس فيهم المناعة ضد الفكر ده.. لغاية دلوقتى عن طريق شبكات التواصل يتم تجنيدهم وتعليمهم وتكليفهم.

وتابع الرئيس: "عمر الأمم ماهتطلع لقدام بالطريقة دي لو مكناش إحنا كمصريين معنيين إن نعلم أولادنا علشان يبقوا أسوياء.. تصوروا لما تلاقوا زوجين انفصلوا وتجد خصومة بين الطرفين ويتم غرس هذه الخصومة بين الأبناء بدون قصد يا ترى الأبناء دى هتطلع أسوياء أبدًا ده قمة العطاء للأسرة فى حالة الانفصال انهم يخلوا بالهم يطلعوا أبناءهم أسوياء.


الرئيس السيسي

الازهر

وزارة الاوقاف

المولد النبوي الشريف

السيسي

مركز المنارة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بحلول ذكرى المولد النبوى الشريف

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:46 ص

الرئيس السيسى: قلت لعدلى منصور "اترشح وأنا أفضل مكانى.. قال كفاية كده"

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:45 ص

الرئيس السيسى: عندى إرادة لا تلين ومن حديد فى مجابهة الإرهابيين

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:35 ص

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:23 ص

السيسى: ذكرى المولد النبوى مناسبة طيبة للتأمل فى جوهر ومقاصد الرسالة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:20 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

تسليم 31 "عين سطحية" لـ310 شباب لاستصلاح 9300 فدان فى 5 مناطق بالداخلة

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد مانشستر سيتي بنسبة 100%

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 333 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

الكاف يعلن عبر اليوم السابع فسخ التعاقد مع لاجاردير تنفيذا للعدالة المصرية

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: نثق فى حكمة الرئيس السيسي وإخلاصه فى الحفاظ على الوطن

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

شيخ الأزهر: رسالة النبى محمد ملهمة للحضارات لتميزها بالآداب الإنسانية

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 7-11-2019

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

شاهد.. النجم الراحل احمد زكي متحدثا عن نجله هيثم: واخد سمارى وشعرى الأكرت

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

الرئيس السيسى: أثق فى نصر الله القريب لمصر وشعبها

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

السيسى موجها بعقد مؤتمر للنقاش حول الشأن العام: أهل الدين الأولى بالحديث

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس جنيهان.. وعيار 21 بـ668 جنيها

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

تقارير: الكاف يبلغ الجزائر بالاستعداد لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2021

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة