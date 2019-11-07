الرئيس السيسى: تطوير الفهم والفكر الدينى ليس معناه تغيير الثوابت

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لقاءنا اليوم فى ذكرى المولد النبوى الشريف، فرصة طيبة للحديث عن الهموم والآمال والتطلعات والتحديات التى تقابلنا، والتى أيضا نسعى دائما إلى مواجهتها والتغلب عليها".

وأضاف الرئيس خلال كلمته فى ذكرى المولد النبوى الشريف: "الكلام اللى قالوا النبى صلى الله عليه وسلم والقرآن والسنة كلام استراتيجيات عناوين تتحول لسياسيات وعادات وتقاليد.. تطوير فهمنا وفكرنا لديننا مش هنغير الثوابت أبدا لكن فيه كلام كتير بيتغير.. يا ترى الدين بيقول إيه فى الكذب الذى نراه .. مواقع التواصل الاجتماعى بتنقل من غير ما نحس، كل يوم بنكذب على مواقع التواصل ومش بتكلم على الإرهاب خالص والإرهاب والحقيقة إن الإرهاب والتدمير والخراب اللى عمله أغلب ضحاياه من المسلمين ومش هينتهى إلا لما يكون عندنا قناعة سواء أهل الدين والسياسة والإعلام والأسر وكل إنسان عنده أسرة صغيرة إزاى هيغرس فيهم المناعة ضد الفكر ده.. لغاية دلوقتى عن طريق شبكات التواصل يتم تجنيدهم وتعليمهم وتكليفهم.

وتابع الرئيس: "عمر الأمم ماهتطلع لقدام بالطريقة دي لو مكناش إحنا كمصريين معنيين إن نعلم أولادنا علشان يبقوا أسوياء.. تصوروا لما تلاقوا زوجين انفصلوا وتجد خصومة بين الطرفين ويتم غرس هذه الخصومة بين الأبناء بدون قصد يا ترى الأبناء دى هتطلع أسوياء أبدًا ده قمة العطاء للأسرة فى حالة الانفصال انهم يخلوا بالهم يطلعوا أبناءهم أسوياء.