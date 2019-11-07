وزير الخارجية الأمريكى: يجب اتخاذ خطوات جادة للضغط على إيران

واشنطن(أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن التصعيد النووى الإيرانى الأخير يثير المخاوف ويجعل من الضرورى على جميع الدول زيادة الضغط على طهران، وذلك على خلفية استئناف طهران تخصيب اليورانيوم فى أحد منشآتها النووية.

وقال بومبيو - في بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية - حان الوقت لجميع الدول لرفض الابتزاز النووي لهذا النظام واتخاذ خطوات جادة لزيادة الضغط عليه، مؤكدا أن استفزازات إيران النووية المستمرة والمتعددة تتطلب مثل هذا العمل.



تأتي تصريحات بومبيو بعد أن أعلنت إيران فى وقت سابق اليوم أنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في منشأة "فوردو" النووية تحت الأرض بضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزى بها.