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وزير الخارجية الأمريكى يبحث فى ألمانيا تعزيز التعاون المشترك

الخميس، 07 نوفمبر 2019 11:29 ص
وزير الخارجية الأمريكى يبحث فى ألمانيا تعزيز التعاون المشترك مايك بومبيو
واشنطن (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو سيبحث مع المسؤولين الألمان سبل الشراكة العابرة للأطلسي وضرورة تعزيز التعاون المشترك.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس "أن بومبيو سيؤكد - خلال الفعاليات المكرسة لانتهاء الحرب الباردة - الدور المحورى للولايات المتحدة التى ساعدت عشرات ملايين الأشخاص فى أوروبا الشرقية والوسطى فى التحرر من الشيوعية".


ووصل وزير الخارجية الأمريكى، مايك بومبيو، إلى ألمانيا - في وقت سابق - في زيارة تستغرق يومين.


وأفادت السفارة الأمريكية في برلين بأن بومبيو سيلتقي في أول محطة له خلال الزيارة بالجنود الأمريكيين الموجودين بقواعد عسكرية بولاية بافاريا.
ومن المنتظر أن يجري الوزير الأمريكي مباحثات غدا الجمعة في برلين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزيرة الدفاع أنيجريت كرامب كارينباور، ووزير المالية أولاف شولتس الذي يتولى أيضا منصب نائب المستشارة.


وزير الخارجيه الامريكى

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بومبيو

زياره بومبيو لالمانيا

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