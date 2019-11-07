وزير الأوقاف يهدى السيسى نسخة من المصحف الشريف فى احتفالية المولد النبوى

كتب سمير حسنى - محسن البديوى

أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نسخة من المصحف الشريف إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى احتفالية ذكرى المولد النبوى الشريف.

ومن المقرر أن يكرم​ الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، 8 كوادر خدموا كتاب الله مصريين وعرب وأفارقة وسط حضور عربى وإفريقى.

يشارك فى الاحتفالية رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، ورئيس مجلس النواب على عبد العال ووكيليه ومفتى الجمهورية ووزير الأوقاف، والوزراء والنواب وسفراء وممثلو الدول العربية والإسلامية ورموز الإعلام.