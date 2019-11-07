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الرئيس السيسى يهنىء أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف

الخميس، 07 نوفمبر 2019 09:10 ص
الرئيس السيسى يهنىء أبناء مصر بالخارج بمناسبة حلول المولد النبوى الشريف الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى أبناء الجاليات المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف.

وقال الرئيس السيسى- في برقية تهنئة بهذه المناسبة نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية- " الأخوة والأخوات جميع أبناء مصر المسلمين بالخارج


يسعدني أن أتوجه إليكم بأخلص التهاني وأصدق الدعوات القلبية بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف ، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليكم وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقى والازدهار.


مع أطيب تمنياتى،،،وكل عام وأنتم بخير".

 


الرئيس السيسى

ابناء مصر بالخارج

المولد النبوى

الجاليات المصريه

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