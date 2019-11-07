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هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 17 سفينة خلال آخر 24 ساعة

الخميس، 07 نوفمبر 2019 02:05 م
هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 17 سفينة خلال آخر 24 ساعة اللواء وليد عوض رئيس ميناء دمياط
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقل الميناء 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 1 سفينة حاويات و7 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 17 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 8330 طن فوسفات و11146 طن يوريا و500 طن زيت صويا كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 596 طن حديد و8000 طن فول صويا و5590 طن قمح و5886 طن خشب و17718 طن ذرة و8500 طن كسب فول صويا .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 194 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 258 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 428 حاوية مكافئ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 167818 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 122234 طنا .

وغادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1279 طن قمح، في حين غادر عدد 859 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46008 من البضائع العامة منها عدد 103 سيارة نقل محملة بـ 4832 طن قمح.


ميناء دمياط

هيئة ميناء دمياط

حركة السفن

الموانى

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