هولندا.. العثور على 16 مهاجرا فى شاحنة قبل توجهها إلى بريطانيا

كتب محمد تهامى زكى

عثرت الشرطة الهولندية، على 16 مهاجرا غير شرعى، بينهم أربعة قاصرين، مختبئين فى شاحنة كانت تستعد للصعود إلى عبارة متجهة من مدينة هولندية إلى إنجلترا.

ووفقا لوسائل إعلام هولندية، قالت الشرطة فى بيان، إن قوات الأمن الملكية عثرت على 16 أجنبيا فى شاحنة فى آيماودن، المدينة الواقعة على الساحل الغربى الهولندى، موضحة أن الشاحنة تنقل قطع غيار سيارات وقد اختبأ الأجانب بينها.

وأضاف البيان أن سائق الشاحنة، تركى الجنسية "45 عاما"، اتصل بعناصر الأمن قبل إبحار العبارة ليشير إلى سماعه جلبة داخل الشاحنة.

وعثر الشرطيون فى الشاحنة على أربعة قاصرين وامرأة و11 رجلا من جنسيات مختلفة، وتم فتح تحقيق عهد به للشرطة، وتم توقيف السائق بشبهة تهريب بشر.