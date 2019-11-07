نائب رئيس جامعة القاهرة تتفقد كليات الجامعة لمتابعة انتخابات اتحاد الطلاب

كتب محمد صبحى

تفقدت منذ قليل، الدكتورة هبة نوح نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، كليات الإعلام والآثار ودار علوم لمتابعة سير العملية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية.

وشارك فى الجولة حسن سعدة مدير رعاية الشباب وعدد من أساتذة الجامعة.

وأشارت الدكتورة هبه نوح، بسير العملية الانتخابية وحرص الطلاب على المشاركة فى الاقتراع والتصويت بمختلف الكليات.

وبلغ عدد من تقدموا بطعون انتخابية فى انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة 224 طعنًا وتم قبول 47 طعنًا وأسفر عن استبعادهم من الترشح في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة والمقرر انطلاقها غدًا الخميس.

فيما حسم مرشحو 8 كليات مقاعد اتحاد الطلاب بالتزكية، وتجرى الانتخابات فى 12 كلية اليوم الخميس.

وانطلقت الجولة الأولى من انتخابات الطلاب اليوم الخميس، والإعادة يوم الإثنين 11 نوفمبر بالكليات، وتجرى بعدها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 12 نوفمبر، وفى اليوم التالي تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ومساعده على مستوى الكليات، وتُختتم انتخابات الطلاب بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة يوم الخميس 14 نوفمبر.